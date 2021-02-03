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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Как меняется белорусский футбол

На поле танки грохотали

Живем как на вулкане — футбольное межсезонье выдалось горячим, словно чайник на открытом огне: свистит, бурлит, клокочет, плюется кипятком. И это не может не радовать, хотя от собравшегося внутри пара порой срывает крышку: эмоции бьют через край. Но эмоции — это и есть жизнь. Развитие. Движение вперед. В кои‑то веки наш футбол сошел с накатанных рельсов и пытается проложить себе новый путь развития. Потому что старый увел в тупик. Грустный и безнадежный.


Кого‑то прежняя ситуация очень даже устраивала: сытно есть, сладко пить, находиться в зоне комфорта, не особенно напрягаться и чувствовать себя в полном ажуре — мечта любого павиана. Давайте начистоту: наш футбол в последние годы больше напоминал кладбище — тишина и скорбь на лицах. Тихая заводь, булькающая иногда очередным конфузом — поражением от скромного молдавского клуба в еврокубках или еще одним провалом сборной страны, от которого хотелось рыдать и забиться со стыда под плинтус. Все, что происходило, укладывалось в банальную и опостылевшую ритуальную схему: на заре сезона клубы дружно делили государственные денюшки, взамен давая громкие обещания жить честно и не зря, трудиться, развиваться, добиваться и достигать, а на закате года мы все дружно, оголив головы в траурном молчании, в очередной раз хоронили несбывшиеся мечты.

Новые правила и принципы, которые сегодня пытаются внедрить в белорусский футбол, нравятся далеко не всем. Это понятно. Во‑первых, все новое всегда принимается в штыки и пробивает себе дорогу с боем. А во‑вторых, такова уж психология комфорта: когда тебя достают из теплой ванны, чувствуешь себя зябко и неуверенно. Особенно если и думать забыл, что есть другой мир, кроме того, в котором привык жить. А он есть. Футбол приравнивают к остальному белорусскому спорту, только и всего, лишая былых широких преференций. Забирают персональный автомобиль, предлагая, как и остальным, воспользоваться общественным транспортом. Купить талончик, пробить его и ехать. Потолкаться, чтобы занять место у окошка. Приложить усилия, чтоб не вытолкнули на ближайшей остановке. Не спать, чтобы не проехать свою. Спуститься с небес на землю.
Раньше у футбола было все, но не было результата, о котором в итоге даже думать забыли. Теперь эту вывернутую наизнанку логику пытаются вернуть в границы здравомыслия, чтобы честь была исключительно по труду и заслугам.
Любопытно наблюдать, как у некоторых привыкших жить на халяву околофутбольных деятелей от затеянных реформ начинает, что называется, «подгорать»: они ведь привыкли жить за чужой счет, считая себя самыми умными. Их стихия — лицемерие и пустые обещания, схемы и финансовые потоки. В общем, паразитирование на футболе. Плевать им на развитие молодых футболистов и детский футбол. До сиреневой звезды им результаты сборных и клубов. Наш футбол испортили люди с философией Балбеса из фильма «Самогонщики»: «Я, признаться откровенно, очень рад / Лечь под этот электронный агрегат. / Чтобы капал самогон мне в рот / Днем и ночью — круглый год». Главная проблема ведь и заключается в том, что футбол перестал ассоциироваться у нас со спортом как таковым, а видится исключительно средством легкой и быстрой наживы. Спросите, как относятся к нему борцы и боксеры, гребцы и стрелки, тяжелоатлеты и прыгуны на батуте. «Футбол спорту не помеха», — ответят вам с интонацией, полной иронии. Нынешние реформы не могут быть безболезненными, но назрели они давно. Наш футбол словно откормленный обжора‑толстяк, который уже с трудом передвигается, но по‑прежнему считает себя блистательным мачо и менять ритм жизни и удобный уклад никак не желает. А доктора, который прописал ему жесткую диету и каждодневные тренировки, называет коновалом, мошенником, мерзавцем и негодяем.

Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие. Это давно известные этапы переживания любым пациентом серьезной болезни. Нашему футболу тоже нужно через них пройти. Главное — верить, что все в итоге будет хорошо.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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