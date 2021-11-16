На пограничном переходе "Брузги - Кузница" медицинская помощь 16 ноября потребовалась в 8 случаях

Отмечается, что среди обратившихся за помощью беженцев пять человек и три журналиста, из обратившихся пять человек пострадали от поражения газом раздражающего действия (два беженца и три журналиста). Также оказана помощь двум беженцам по поводу обострения имеющихся хронических заболеваний (одной пациентке оказали помощь при сахарном инсулинзависимом диабете, одному – с артериальной гипертензией).Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. В настоящее время в стационарах Гродно находятся четыре беженца: один в тяжелом состоянии, обусловленном пневмонией, трое детей в детской больнице 11 лет (переохлаждение),1 год (ОРИ, кишечная колика) и З месяца (обструктивный бронхит). Организован медицинский осмотр всех беженцев (в основном женщин с детьми), которые прибыли на ночлег в пункт временного размещения, развернутый в логистическом центре.