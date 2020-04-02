На поддержку экономики в связи с коронавирусом направят 110 миллионов рублей

Об этом сообщил сегодня журналистам Премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии белорусского Парламента.

Комплекс мер по поддержке экономики уже внесен на рассмотрение Президента. Он предусматривает поддержку целых секторов экономики, в которых работает 550 тысяч человек. Прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 миллионов рублей.





Сергей Румас пояснил:

— Есть ряд мер в сфере денежно-кредитной политики, поддержки реального сектора экономики, а также по защите потребительского рынка. Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.

Премьер-министр также рассказал, что Правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. Остальные документы разработаны и сейчас проходят процедуру согласования.

Сергей Румас особо подчеркнул, что Президент тщательно относится к предложениям об оказании мер государственной поддержки:

— Правительство ожидает, что коллеги из Администрации Президента, Комитета государственного контроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой государственной поддержки и в ближайшее время внесут Главе государства свои заключения.

Добавим, что Правительство сейчас готовит введение второго пакета экономических мер. По словам Сергея Румаса, государство должно оказывать поддержку тем сферам, которые оказались в сложной ситуации.