На побережье мексиканского полуострова Юкатан обрушился ураган "Грейс"

Сегодня на побережье мексиканского полуострова Юкатан, находящегося на юго-востоке страны, обрушился ураган "Грейс". Циклон достиг первой из пяти категорий опасности, передает ТАСС.
Как уточнили в национальном центре по наблюдению за ураганами США, в данный момент ураган бушует в 15 км к югу от муниципалитета Тулум. Циклон сопровождается сильными дождями и ветром скоростью 36,1 м/с.
Ранее в связи с приближением урагана правительство мексиканского штата Кинтана-Роо объявило тревогу в некоторых курортных районах. Людей попросили соблюдать меры безопасности и не пропускать официальные оповещения.
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