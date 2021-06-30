Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики.
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Сообщается, что миссия пройдет в два дня: эксперты будут изучать материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС и посетят объекты станции.
«Работа экспертной группы будет выстроена по нескольким ключевым направлениям: оценка национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок; оценка системы физической защиты ядерного материала при транспортировке; обзор информационной и компьютерной безопасности», – добавили в пресс-службе Минэнерго.
Как уточнили в ведомстве, в составе миссии – эксперты из таких стран, как Россия, Франция, Великобритания, Швейцария, США.
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На площадке БелАЭС начала работу консультативная миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты
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