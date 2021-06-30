На площадке БелАЭС начала работу консультативная миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты

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Сообщается, что миссия пройдет в два дня: эксперты будут изучать материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС и посетят объекты станции.добавили в пресс-службе Минэнерго.Как уточнили в ведомстве, в составе миссии – эксперты из таких стран, как Россия, Франция, Великобритания, Швейцария, США.