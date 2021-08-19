На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и техсистем

В ведомстве отметили, что выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя.По завершении процесса на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть.