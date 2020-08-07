На первом энергоблоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС, которая возводится в Островецком районе Гродненской области, началась загрузка ядерного топлива.





«В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом», – сообщили sb.by в пресс-службе «Росатома». До конца этого месяца будут загружены 163 такие сборки.

Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов, уровень обогащения варьируется от 1,3 до 4,4%.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень в 1% мощности с проведением соответствующих исследований. «С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть», – отметили в «Росатоме».

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения «3+», построенного за пределами России, подчеркнули в «Росатоме».

Ранее три энергоблока такого типа были введены в эксплуатацию в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. Кроме того, в июле завершилось сооружение и начались пусковые операции на четвертом российском энергоблоке поколения «3+» - на Ленинградской АЭС.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, энергоблок поколения «3+» обладает уникальным сочетанием активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.

В частности, все энергоблоки оснащены «ловушкой расплава» – устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме этого, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза – с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.