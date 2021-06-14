На период ЦТ между Слуцком и Солигорском пустят дополнительные автобусы

В указанный период от автовокзала Слуцка автобусы будут отправляться по существующему расписанию – в 8:40. Дополнительные составы по мере комплектования станут выезжать в 8:50 и 9:00. Из Солигорска автобусы будут отправляться по окончании мероприятия.