С 16 июня по 8 июля филиал "Автобусный парк № 2" ОАО "Миноблавтотранс" пустит дополнительные автобусы, которые будут курсировать по маршруту Слуцк – Солигорск. Планируется, что транспортные средства будут доставлять абитуриентов к местам сдачи централизованного тестирования, информирует БЕЛТА.
В указанный период от автовокзала Слуцка автобусы будут отправляться по существующему расписанию – в 8:40. Дополнительные составы по мере комплектования станут выезжать в 8:50 и 9:00. Из Солигорска автобусы будут отправляться по окончании мероприятия.
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На период ЦТ между Слуцком и Солигорском пустят дополнительные автобусы
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