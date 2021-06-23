На перекрестке улиц Л. Беды и Некрасова столкнулись такси и легковушка

23 июня около 14:20 на перекрестке произошло столкновение автомобилей Peugeot и Škoda, последнее авто от удара опрокинулось.По предварительным данным, водитель машины такси марки Škoda ехал по ул. Л. Беды. На пересечении с ул. Некрасова не уступил дорогу водителю Peugeot, который двигался по главной. В результате столкновения двух машин Škoda опрокинулась.Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и детали.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома