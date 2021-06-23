Сегодня в столице произошло ДТП: столкнулись автомобиль такси и легковушка. Одно авто опрокинулось. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
23 июня около 14:20 на перекрестке произошло столкновение автомобилей Peugeot и Škoda, последнее авто от удара опрокинулось.
По предварительным данным, водитель машины такси марки Škoda ехал по ул. Л. Беды. На пересечении с ул. Некрасова не уступил дорогу водителю Peugeot, который двигался по главной. В результате столкновения двух машин Škoda опрокинулась.
Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и детали.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На перекрестке улиц Л. Беды и Некрасова столкнулись такси и легковушка
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