Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На перекрестке 1-го кольца и 1-го Загородного переулка в Минске не работает светофор

На перекрестке 1-го кольца и 1-го Загородного переулка в Минске не работает светофор

В столице на пересечении 1-го кольца – 1-го Загородного переулка не работает светофорный объект. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


– В связи с отключением электросетей на перекрестке 1-е кольцо – 1-й Загородный переулок не работает светофор. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД, – обратили внимание в ведомстве.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
В Витебске пьяный мужчина угрожал ножом подросткам
Врач перечислила главные причины ранней седины
Умер герой мема про "хохочущего испанца"
Как возвращают к активной жизни ковидных пациентов в витебских «Железняках»
Осенью 1939 года положен конец исторической несправедливости
Сегодня – Международный день танца. Участники ансамбля кафедры хореографии БГУКИ – о национальном характере и новом танцевальном опыте
Гребцы открыли сезон на Кубке Беларуси в Заславле
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми фото по случаю 10-летия со дня свадьбы
Андрейченко: мы никому не угрожаем, единственное наше стремление – сохранить независимость Беларуси
Республиканский праздник «Купалье» в шкловской Александрии пройдет под девизом Года народного единства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Оскар и Виктор
В футбольной Лиге Европы состоятся первые полуфиналы
Началась подготовка оздоровительных лагерей к лету. За процессом наблюдали наши корреспонденты
В Слуцком районе поздравляли старейшего работающего фельдшера – Героя Соцтруда
Андрейченко: пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет
Прима Мариинского театра Екатерина Семенчук: «У меня было прекрасное минское заводское детство»
В Минском зоопарке пополнение – родилась малышка-муфлон
Погасить эпидемию в Беларуси призван российский препарат, на помощь приходит и китайский
Гигин: сейчас идет активный процесс поиска исторической правды
В среду в транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» прошли тактико-специальные учения
С 1 мая меняется порядок повышения зарплат: в Минтруда и соцзащиты разъяснили новшества
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Сохранить преемственность курса
В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси впервые выставлены сокровища библиотеки Хрептовичей
Парламент Китая принял закон о борьбе с расточительством в еде
Уникальный проект: в начале июля в Гродно откроется после масштабной реконструкции новый мост
С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года Всемирная выставка ­ЭКСПО будет организована в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)
«Атлетик» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче Примеры
В некоторых районах Могилевской области уже приступили к севу кукурузы
Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества
Аналитик БИСИ: «Нацбанк обеспечивает защиту сбережений от любых попыток растоптать нашу банковскую систему»
Председатель райисполкома Владимир Белов: «Плохой земли не бывает»
Возобновилось движение по мосту через Огинский канал в Пинском районе
мнение
Николай ЩЕКИН
Принципы реального народовластия
На перекрестке 1-го кольца и 1-го Загородного переулка в Минске не работает светофор
В столице на ул. Брилевской с 1 мая временно запретят движение транспорта
Ивашко пробился в четвертьфинал турнира в Германии
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В стране выращивают больше деревьев, чем вырубают
Наступивший сезон — хорошее время для развития внутреннего туризма, который выходит на качественно новый уровень
В Индии установлен новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Белорусам предстоит пересмотреть подходы к трудоустройству
Предстоящим летом в оздоровительных лагерях побывает более 60 тысяч юных минчан
Итоги работы животноводства в первом квартале – плюсы и минусы агроэкономики
мнение
Всеволод ШИМОВ
Реванш, он же удар по репутации
Цель — «плошча», а не выборы
Глобальное противоборство переходит в экономическую сферу
Сельхозпредприятия Гродненской области завершают сев сахарной свеклы — примерно на 1,5 тысячи гектаров меньше, чем было годом ранее
Авторы
СКАНИРУЙТЕ