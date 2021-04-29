В столице на пересечении 1-го кольца – 1-го Загородного переулка не работает светофорный объект. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
– В связи с отключением электросетей на перекрестке 1-е кольцо – 1-й Загородный переулок не работает светофор. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД, – обратили внимание в ведомстве.
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На перекрестке 1-го кольца и 1-го Загородного переулка в Минске не работает светофор
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