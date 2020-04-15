На параде Победы пройдут 185 единиц военной техники: модернизированной, новой и перспективной

Сегодня на специальной площадке в районе аэродрома Липки экипажи и расчеты военной техники закончили пятинедельную подготовку к параду Победы. Впереди лишь две генеральные репетиции. В составе расчетов механизированной колонны — лучшие военнослужащие. По 5 часов, трижды в неделю, они оттачивали соблюдение дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. Техника намотала примерно три сотни километров по специальной площадке. За тренировками военных наблюдал корреспондент sb.by.

Общая протяженность колонны — 2 километра. Во главе ее идет легендарный танк Т-34. Между парадными расчетами дистанция в два линейных, а между машинами в самом расчете — один, это расстояние в 15 шагов. Техника разнотипная по весовым параметрам и габаритам, но вся проходит с установленной скоростью — 14 километров в час.

Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Владимир Кулажин пояснил:

— В составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов, это 185 единиц техники. Расчетное время прохождения —10 минут.

В нынешнем параде участвуют только новые и модернизированные образцы военной техники наших Вооруженных Сил. Это новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-70МБ1, системы реактивного залпового огня «БелГрад» и «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор М2», автомобили «Богатырь» и «Дракон», легкобронированные автомобили «Лис» внутренних войск МВД, бронированные транспортные средства «Кайман», роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

В составе парадного расчета Госкомвоенпрома пройдут 27 новейших образцов вооружения и военной техники. Например, РСЗО "Флейта" на базе бронеавтомобиля "Асилак". "Флейта" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций. РСЗО подавляет живую силу и огневые средства противника пусковой установкой, что стреляет неуправляемыми снарядами С-8, которые применяются в авиации. Автоматизированная система управления "Альянс" и бортовой навигационный комплекс значительно повышают точность стрельбы. Развертывание на местности — не более минуты, время подготовки к залпу — до 30 секунд, дальность стрельбы системы — до 5 километров. Номенклатура боеприпасов широкая — от осколочно-фугасных до зажигательных.

Рядом с «Флейтой» в колонне еще одна перспективная машина —ниверсальная боевая платформа «Секач». Она обеспечивает комфортное размещение боевого расчета, защиту экипажа и десанта от пуль, осколков и мин. Платформа предназначена для транспортировки модулей различного назначения. Оснастить платформу можно на выбор штабным, боевым, санитарным или транспортным модулями.