На Пальме зафиксировали самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение

Колебания земной поверхности магнитудой 4,3 зарегистрировали 7 октября на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), передает ТАСС.
Согласно информации Национального географического института, подземные толчки зафиксировали вблизи города Вилья-де-Масо. Очаг землетрясение находился на глубине 35 км. Колебания земной поверхности стали самыми сильным с начала извержения вулкана, которое началось 19 сентября.
Отмечается, что в последние дни на острове вновь усилилась сейсмологическая активность.
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