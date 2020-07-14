На озере в Калифорнии нашли погибшую во время прогулки с сыном актрису

На озере Пиру в округе Вентура в Калифорнии нашли тело пропавшей актрисы Наи Риверы, сообщили в администрации местного шерифа.





33-летняя актриса пропала во время прогулки на арендованной лодке со своим четырехлетним сыном Джози. Ребенок не пострадал, его обнаружили спустя три часа спящим в лодке с надетым спасательным жилетом. Взрослый спасательный жилет был рядом. Ребенок рассказал, что его мать отправилась поплавать.





Ривера имела пуэрториканские, африканские и немецкие корни. Начала сниматься в раннем возрасте в рекламе. В кино дебютировала в четыре года – в комедийном сериале «Королевская семья». Актриса известна любителям кинематографа по работам в сериалах "Лузеры", "C.S.I.: Майами", "Принц из Беверли-Хиллз", «Хор».





За отца своего сына актера Райана Дорси она вышла замуж в июле 2014 года, в июне 2018-го они развелись.

Фото: instagram.com/nayarivera





