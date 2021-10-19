На открытой площадке Минского областного технопарка произошел пожар

Работники МЧС ликвидировали загорание на открытой площадке ГП "Минский областной технопарк". Об этом сообщает Минское областное управление МЧС.
– Сегодня в 13:08 спасателям стало известно о загорании покрышек на территории ГП "Минский областной технопарк" в деревне Станок-Водица Смолевичского района. Прибывшие на место происшествия работники МЧС установили, что происходит загорание на открытой площадке складирования текстильного корда на площади 2 тыс. кв. м, – рассказали в пресс-службе.
Погибших и пострадавших нет.
В 14:20 пожар локализован, в 16:15 - ликвидирован.
Фото Минского областного управления МЧС