На отдельных участках дорог Минска не работают светофоры

Светофоры отключены на пересечении ул. Толстого и ул. Суражской, а также около кинотеатра "Салют" на пр. Рокоссовского. Ремонтные работы устройств будут проводиться, предположительно, до 16:00.Вместе с тем светофоры не работают на регулируемых пешеходных переходах в районе дома № 48 на ул. Куйбышева. Предположительное время окончания работ – 18:00.подчеркнули в ГАИ.