Сегодня временно не работают светофоры на отдельных участках дорог столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Светофоры отключены на пересечении ул. Толстого и ул. Суражской, а также около кинотеатра "Салют" на пр. Рокоссовского. Ремонтные работы устройств будут проводиться, предположительно, до 16:00.
Вместе с тем светофоры не работают на регулируемых пешеходных переходах в районе дома № 48 на ул. Куйбышева. Предположительное время окончания работ – 18:00.
– Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и соблюдайте ПДД, – подчеркнули в ГАИ.
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На отдельных участках дорог Минска не работают светофоры
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