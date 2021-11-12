На отдельных предприятиях работник может получить до 300 рублей за полный курс вакцинации от COVID-19

Пройдя полный курс вакцинации, работник может получить солидный бонус.

– Во многих случаях в коллективные договоры внесены нормы о выплате материальной помощи работникам, прошедшим полный курс вакцинации, – сообщил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Дмитрий Шевчук.

Денежный бонус зависит от финансовых возможностей организаций и может составлять как 29 рублей, так и свыше 300 рублей. Некоторые организации предоставляют сотрудникам выходные дни после прохождения вакцинации.

Дмитрий Шевчук уточняет:

– Есть примеры комплексной поддержки: когда одновременно предоставляется материальная помощь и дополнительные выходные. Одновременно проводится большая работа по организации оздоровления работников, в том числе переболевших коронавирусом. Профкомы совместно с нанимателями принимают решения об оплате части стоимости путевки в санатории. И при этом еще и санатории федерации профсоюзов предоставляют всем членам организации и их несовершеннолетним детям 25-процентную скидку.