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  2. На острове Ла-Пальма произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

На острове Ла-Пальма произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

Колебания земной поверхности магнитудой 4,8 были зафиксированы минувшей ночью на острове Ла-Пальма. Такая информация появилась на странице Национального географического института в Twitter, сообщает БЕЛТА

Иллюстративное фото

Землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 39 км.

По информации ТАСС, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из его кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Для обеспечения безопасности населения  пришлось эвакуировать примерно семь тысяч человек. К настоящему моменту о пострадавших не сообщалось. 

Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади около 800 га, почти две тысячи зданий были разрушены.

Ранее лавовый поток достиг океана, что спровоцировало выброс опасных газов. Допускается, что в ближайшее время еще один поток достигнет побережья. 

Фото: pixabay.com
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