На острове Ла-Пальма произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

Колебания земной поверхности магнитудой 4,8 были зафиксированы минувшей ночью на острове Ла-Пальма. Такая информация появилась на странице Национального географического института в Twitter, сообщает БЕЛТА.
Иллюстративное фото
Землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 39 км.
По информации ТАСС, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из его кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Для обеспечения безопасности населения пришлось эвакуировать примерно семь тысяч человек. К настоящему моменту о пострадавших не сообщалось.
Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади около 800 га, почти две тысячи зданий были разрушены.
Ранее лавовый поток достиг океана, что спровоцировало выброс опасных газов. Допускается, что в ближайшее время еще один поток достигнет побережья.
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