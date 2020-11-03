Полученная краска стойкая, не вымывается, способна защитить волосы от выцветания и негативного воздействия ультрафиолета, сообщает ТАСС.
Способ окрашивания выявили следующим образом. За основу взяли ферменты грибов, которые синтезируют различные формы меланина.
- У многих людей есть аллергия на краски для волос. Мы думаем, что наша разработка будет полезна им, так как меланин в нашем организме уже есть и на него вряд ли может развиться аллергия, – рассказал один из авторов работы, профессор Северо-западного университета (США) Натан Джаннески.
В коже, волосах, ногтях и некоторых частях мозга есть меланин. Это природный пигмент, который окрашивает клетки и одновременно защищает от радиации и солнечного ультрафиолета.
При окрашивании волос парикмахеры обычно уничтожают меланин с помощью перекиси водорода или других окислителей, а затем наносят на волосы смесь из аммиачной воды и искусственной краски.
Биохимики провели эксперимент и заметили, что, благодаря ферментам шампиньонов, молекулы меланина могут соединяться с некоторыми аминокислотами. Отсюда вывод: подобные ферменты можно использовать для присоединения природных пигментных молекул к поверхности волос, которые почти полностью состоят из белка кератина.
Ученые извлекли из клеток обычных шампиньонов те ферменты, которые участвуют в синтезе эумеланина. Затем их модифицировали, заставив эти ферменты соединять "заготовки" разных пигментных молекул с некоторыми аминокислотами. Получив несколько видов краски, ученые нанесли их на волосы и наблюдали за тем, как хорошо меланин соединится с белками.
Оказалось, что таким способом окрашивания можно получить любой естественный оттенок. При этом краска не будет тускнеть даже при частом мытье. Подобная меланиновая "оболочка" дополнительно защищает волосы от выцветания и разрушения под действием ультрафиолетового излучения солнца.
Фото: pixabay.com
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На основе ферментов шампиньонов создали краску для волос
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