На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников

В дни осенних каникул около 7500 юных жителей Брестской области отдохнули в детских оздоровительных лагерях, сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
– В период осенних каникул оздоровлено 7,5 тысячи школьников Брестской области, лагеря были организованы на базах 253 учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи и на базах специализированных учебно-спортивных заведений, – проинформировали в центре. – Средняя стоимость путевки в оздоровительном лагере сроком пребывания шесть дней по области составила 37 рублей 50 копеек. Каждому ребенку оказана государственная помощь в виде удешевления стоимости путевок в сумме 4 рубля 20 копеек на один койко-день.
Специалисты отметили, что особое внимание уделено оздоровлению социально-незащищенных категорий детей. Оздоровлено 95 детей-сирот, 75 детей-инвалидов, 283 ребенка, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении.
– Каждый день в лагере был насыщен различными увлекательными мероприятиями, – рассказали в центре. – Кроме того, каждый ребенок смог посетить дополнительные занятия по школьным предметам, которые организовывались по запросам учащихся. Проводились занятия по математике, физике, иностранным языкам, русскому и белорусскому языкам и другим учебным предметам.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации отдельное внимание было уделено безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях.
– Все оздоровительные лагеря обеспечили ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, регулярную влажную уборку всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, – уточнили в центре. – При утреннем приеме осуществлялась термометрия, обеспечено максимальное разобщение детей при организации дневного сна, питании. Развлекательные программы были организованы таким образом, чтобы исключить нахождение большого количества детей в одном месте, то есть проводить мероприятия преимущественно на свежем воздухе. При медицинском осмотре, получении, раздаче пищи и сервировке обеденных столов работниками лагерей использовались средства индивидуальной защиты.
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На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК