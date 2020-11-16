На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников

– проинформировали в центре.Специалисты отметили, что особое внимание уделено оздоровлению социально-незащищенных категорий детей. Оздоровлено 95 детей-сирот, 75 детей-инвалидов, 283 ребенка, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении.– рассказали в центре.– уточнили в центре.