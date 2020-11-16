Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников

На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников

В дни осенних каникул около 7500 юных жителей Брестской области отдохнули в детских оздоровительных лагерях, сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


– В период осенних каникул оздоровлено 7,5 тысячи школьников Брестской области, лагеря были организованы на базах 253 учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи и на базах специализированных учебно-спортивных заведений, – проинформировали в центре. – Средняя стоимость путевки в оздоровительном лагере сроком пребывания шесть дней по области составила 37 рублей 50 копеек. Каждому ребенку оказана государственная помощь в виде удешевления стоимости путевок в сумме 4 рубля 20 копеек на один койко-день.

Специалисты отметили, что особое внимание уделено оздоровлению социально-незащищенных категорий детей. Оздоровлено 95 детей-сирот, 75 детей-инвалидов, 283 ребенка, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении.

– Каждый день в лагере был насыщен различными увлекательными мероприятиями, – рассказали в центре. – Кроме того, каждый ребенок смог посетить дополнительные занятия по школьным предметам, которые организовывались по запросам учащихся. Проводились занятия по математике, физике, иностранным языкам, русскому и белорусскому языкам и другим учебным предметам.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации отдельное внимание было уделено безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях.

– Все оздоровительные лагеря обеспечили ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, регулярную влажную уборку всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, – уточнили в центре. – При утреннем приеме осуществлялась термометрия, обеспечено максимальное разобщение детей при организации дневного сна, питании. Развлекательные программы были организованы таким образом, чтобы исключить нахождение большого количества детей в одном месте, то есть проводить мероприятия преимущественно на свежем воздухе. При медицинском осмотре, получении, раздаче пищи и сервировке обеденных столов работниками лагерей использовались средства индивидуальной защиты. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин
Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях
Арина Соболенко поднялась на десятое место в рейтинге WTA
Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране
Пинчанина осудили на 2,5 года колонии за мошенничество
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
Премьер-министр Великобритании вновь ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Жители Германии выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров
Сын Змитрока Бядули Ефим Плавник рассказал об интересных фактах из жизни своего отца
В Бресте намерены воссоздать историческое здание городской думы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
В Армению прибыли еще 18 российских Ил-76 с миротворцами
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков пройдет в Беларуси с 18 по 24 ноября
«Шубы выбрасывать рано». Климатолог о предстоящей зиме и точности прогнозов
Альянс с партией власти во главе победил на выборах в парламент Египта
На осенних каникулах в Брестской области оздоровлено 7500 школьников
Олимпиада в Токио больше не будет переноситься - МОК
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
Действительно ли холостая жизнь становится трендом XXI века
Партизаны могли совершить многодневный переход, взорвать эшелоны и вернуться на Булево болото, где дислоцировался отряд
Картина выходных: праздник аграриев, повышение зарплат соцработникам и триумф Соболенко
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Как изменялось тело человека в процессе эволюции
Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в румынской Констанце для продвижения экспорта
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем
Ветераны белорусского спорта, которым года — не беда
Учитель из Гродно открывает историю местного гусарского полка
Посольство Беларуси в Венгрии провело онлайн-брифинг о выдаче белорусских виз венгерским перевозчикам
Санду побеждает на выборах президента Молдовы
Хозяйка прикрепила на кошку трекер и раскрыла ее секрет
Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Побережье Ларнаки стало белым из-за града
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
В Гонконге при пожаре в многоквартирном доме погибли семь человек
Во Франции католики протестуют против ограничений, связанных с коронавирусом
Гороскоп на 17 ноября
В Молдове завершился второй тур президентских выборов
Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций
Минздрав Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре-январе
Вакцинация от COVID-19 в Беларуси может начаться в 2021 году
Ураган "Йота" усиливается по мере приближения к Центральной Америке
Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Нидерландов в квалификации ЧЕ
У больных сахарным диабетом коронавирус протекает тяжелее - эндокринолог
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Лестница в небо
Крупный пожар повредил старинную мечеть в Стамбуле
Соболенко выиграла турнир в Линце
В Москве загорелось историческое здание середины XX века
Авторы
СКАНИРУЙТЕ