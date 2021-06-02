Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На оргкомитете по проведения праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля

На оргкомитете по проведения праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля

Сегодня во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») с участием заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко, которое прошло в агрогородке Александрия Шкловского района, обсудили основную концепцию творческой составляющей брендового фестиваля. 

Обсуждая новинки праздника, Игорь Петришенко отметил, что гостям всегда интересен фестиваль:

Он всегда оставляет приятный и душевный след. Дипломатический корпус, иностранные гости с большой теплотой вспоминают мероприятия нашего фестиваля «Купалье», запоминающийся гала-концерт. Поэтому каждый год планируем внедрить и вовлечь в процесс подготовки мероприятий какие-то новые элементы, продемонстрировав обряды, традиции. Задействуем широкий круг артистов не только в гала-концерте. Также включаем театральную составляющую. На празднике будет работать две молодежные площадки. Хотим, чтобы эти локации были интересны молодежной аудитории, детям и их родителям. Те элементы, которые мы вместе с коллегами пытаемся внедрить, думаю, создадут положительное впечатление. Хотим, чтобы фестиваль не стоял на месте и прирастал новыми идеями и проектами, чтобы мы открывали для себя новых артистов и получали удовольствие от демонстрации талантов тех мэтров, которые есть в нашем искусстве. Этот фестиваль традиционно развивает нашу национальную составляющую, пропагандирует наши традиции. 

На основных пунктах программы остановился заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко:

Гостей порадуют выступлениями заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, популярная группа «Галасы Зместа». В программе праздника также выставки «Зроблена ў Беларусi» одного из главных промышленных брендов нашей страны – Минского тракторного завода, «Свята кнiгi». В выставке-ярмарке «Ручнiк народного адзiнства» запланировано участие почти 60 мастеров из России и Украины. А «Беллегпром» покажет новую коллекцию льняной одежды белорусских производителей. 

Впервые на торговлю будут приглашены все регионы, ряды развернутся на более масштабной территории. Еще новинка – на традиционном концерте «Люблю Беларусь» на малой сцене выступят не только коллективы народного творчества, но и представители национальных общественных объединений. 

Разработан проект программы праздника, идет подготовка и реализация основных пунктов сценария. Дополнительно прорабатываются вопросы транспортного обеспечения, размещения гостей, наличия дезсредств, – добавил Валерий Малашко. 

Тем, кто хочет подпевать в такт любимым исполнителям, найдется, где применить свои творческие способности. На малой сцене запланирован концерт-караоке «Песнi, якiя нас яднаюць», посвященный Году народного единства. Там прозвучат композиции белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады: ВИА «Песняры», Верасы», Сябры».

Развлекательная программа в Александрии начнется в 11.00, официальное открытие праздника состоится в 17.00. Уже определена концепция гала-концерта «Песнi маёй краiны», который зазвучит с главной сцены в 21.00. 

В основу праздника положена идея духовного богатства человека. Суть идеи в следующем: за одним столом собираются друзья, которые обсуждают такие важные ценности, как семья, духовность, любовь. Песни, танцы, дружеский смех – та атмосфера, которая будет царить на празднике, – отметил министр культуры Анатолий Маркевич. – Каждое выступление будет сопровождаться хореографическими номерами. Вторят дружеской беседе полюбившиеся всем песни. Кстати, «плей-лист» сформируется исходя из музыкальных запросов жителей Александрии. Они сами смогут оставить заявку на исполнение той или иной песни. Главная сцена представит собой конструктивный свод с поворотным экраном, что позволит быстро менять декорации. На сцене выступят такие известные артисты как Алена Ланская, Жанет, Ирина Дорофеева, группа «Аура», ансамбли «Песняры», «Бяседа», арт-группа «Беларусы». Ведущие праздника – Полина Шуба и Руслан Чернецкий. Считаем, что новая форма концерта понравится и зрителям, и гостям.

Игорь Петришенко добавил, что для этого накануне праздника приедет съемочная группа ОНТ, которая и запишет видео-заявки. Аккомпанировать солистам – а их до 20 – приглашен оркестр народных инструментов имени народного артиста Леонида Иванова областной филармонии. Впервые заслуженный коллектив сопроводит весь гала-концерт. Главным его режиссером станет художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

Еще одна фишка, над которой работает областная филармония, – мюзикл «Вянок на вадзе» на малой сцене. В его основе волшебная история о любви, дружбе и великой силе древнего сокровища, которая случилась на берегу Днепра. 

Впервые на праздник в Александрии приедет настоящая жемчужина белорусского театра – обновленная труппа Купаловского театра. Это будет уникальная возможность для жителей агрогородка и гостей праздника в камерной обстановке посмотреть спектакль одного из лучших театров, – раскрыл еще одну изюминку праздника Игорь Петришенко.

По традиции на александрийской площадке состоится церемония награждения победителей и участников республиканского семейного проекта «Властелин села». Финалисты из регионов приедут в Шкловский район за день до «Купалья», чтобы показать, на что способны их дружные семьи. Во время феста «Александрия собирает друзей» пройдет заключительная часть состязаний. Участники смогут посетить гала-концерт.

К слову, 17 мая была запущена продажа билетов на гала-концерт праздника. Всего будет реализовано порядка 2400 квитков.

В дальнейшем будут дошлифовываться и достыковываться те элементы, которые необходимы, в том числе постановка гала-концерта. Это будет основное действие в период проведения этих мероприятий. Все получили соответствующие дополнительные задачи. Они обеспечат их качественную реализацию. Чтобы потом мы все сказали, и оргкомитет, и зрители, и участники фестиваля, что мы сделали для себя хороший и запоминающийся праздник, – заключил Игорь Петришенко. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На оргкомитете по проведения праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
В Солигорске гости после застолья избили хозяина квартиры до смерти
Лучшая корова страны – в СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района
В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка оглашены материалы исполненного международного поручения
Мужчина погиб при пожаре в собственной квартире в Минске
Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе
Разобрались с экспертами, что делать, если ребенок курит, и какие альтернативы сигаретам предлагает государство
Петришенко: на празднике «Купалье» важно сохранить душевность, национальный колорит
В столичном парке имени Горького женщина выпала из аттракциона
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
В Гродненской области появился новый туристический маршрут, посвященный Волковысскому краю
В Речице вынесен приговор водителю, сбившему восьмилетнего мальчика
Беларусь получила второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов
Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока
Бренд Valentino представил первую коллекцию косметики
В рамках конкурса «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности» разрабатывают 95 инициатив по всей стране
Шкловской ЦРБ передали медицинское оборудование
В Гомельском районе машина пенсионера повисла над обрывом
Прохоров: молодежная организация должна быть более гибкой, постоянно совершенствоваться
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы не подтвердили перевод Ефремова под домашний арест
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осадок останется
За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250
Гомельский бизнесмен, уклонившийся от уплаты таможенных платежей, полностью возместил ущерб
Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов
Петришенко провел прием граждан в Дубровно
Турчин: надо активнее информировать население о наших ежегодных планах и возможностях
Денис Дук: масштабы геноцида белорусского народа недооценены
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Луцкий: БРСМ необходимо выращивать лидеров мнений в молодежной среде
БРСМ проведет внеочередной 44-й съезд в августе
Тимати выпустил клип, посвященный шоу "Холостяк"
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
На «Белагро–2021» выбирают лучший вкус и племенную корову – стрим
Генпрокуратура Беларуси направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Лазаревич: в Беларуси создана социально ориентированная система
Крупко обсудил с министром сельского хозяйства Азербайджана застройку Нагорного Карабаха по принципу белорусских агрогородков
Гендиректор «Бобруйскагромаша»: хочется видеть женщин с горящими глазами и желанием сделать что-то и для предприятия, и лично для себя
«Больше не верю в институт семьи»: Ида Галич прокомментировала свой развод
Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Конституционный Суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в Декрете № 2
Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
ОСВОД: с начала года за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено более 9500 человек
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся около 342 тысяч ребят
Авторы
СКАНИРУЙТЕ