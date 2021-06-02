На оргкомитете по проведения праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля

Сегодня во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») с участием заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко, которое прошло в агрогородке Александрия Шкловского района, обсудили основную концепцию творческой составляющей брендового фестиваля.



Обсуждая новинки праздника, Игорь Петришенко отметил, что гостям всегда интересен фестиваль:



– Он всегда оставляет приятный и душевный след. Дипломатический корпус, иностранные гости с большой теплотой вспоминают мероприятия нашего фестиваля «Купалье», запоминающийся гала-концерт. Поэтому каждый год планируем внедрить и вовлечь в процесс подготовки мероприятий какие-то новые элементы, продемонстрировав обряды, традиции. Задействуем широкий круг артистов не только в гала-концерте. Также включаем театральную составляющую. На празднике будет работать две молодежные площадки. Хотим, чтобы эти локации были интересны молодежной аудитории, детям и их родителям. Те элементы, которые мы вместе с коллегами пытаемся внедрить, думаю, создадут положительное впечатление. Хотим, чтобы фестиваль не стоял на месте и прирастал новыми идеями и проектами, чтобы мы открывали для себя новых артистов и получали удовольствие от демонстрации талантов тех мэтров, которые есть в нашем искусстве. Этот фестиваль традиционно развивает нашу национальную составляющую, пропагандирует наши традиции.



На основных пунктах программы остановился заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко:



– Гостей порадуют выступлениями заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, популярная группа «Галасы Зместа». В программе праздника также выставки «Зроблена ў Беларусi» одного из главных промышленных брендов нашей страны – Минского тракторного завода, «Свята кнiгi». В выставке-ярмарке «Ручнiк народного адзiнства» запланировано участие почти 60 мастеров из России и Украины. А «Беллегпром» покажет новую коллекцию льняной одежды белорусских производителей.



Впервые на торговлю будут приглашены все регионы, ряды развернутся на более масштабной территории. Еще новинка – на традиционном концерте «Люблю Беларусь» на малой сцене выступят не только коллективы народного творчества, но и представители национальных общественных объединений.



– Разработан проект программы праздника, идет подготовка и реализация основных пунктов сценария. Дополнительно прорабатываются вопросы транспортного обеспечения, размещения гостей, наличия дезсредств, – добавил Валерий Малашко.



Тем, кто хочет подпевать в такт любимым исполнителям, найдется, где применить свои творческие способности. На малой сцене запланирован концерт-караоке «Песнi, якiя нас яднаюць», посвященный Году народного единства. Там прозвучат композиции белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады: ВИА «Песняры», Верасы», Сябры».



Развлекательная программа в Александрии начнется в 11.00, официальное открытие праздника состоится в 17.00. Уже определена концепция гала-концерта «Песнi маёй краiны», который зазвучит с главной сцены в 21.00.



– В основу праздника положена идея духовного богатства человека. Суть идеи в следующем: за одним столом собираются друзья, которые обсуждают такие важные ценности, как семья, духовность, любовь. Песни, танцы, дружеский смех – та атмосфера, которая будет царить на празднике, – отметил министр культуры Анатолий Маркевич. – Каждое выступление будет сопровождаться хореографическими номерами. Вторят дружеской беседе полюбившиеся всем песни. Кстати, «плей-лист» сформируется исходя из музыкальных запросов жителей Александрии. Они сами смогут оставить заявку на исполнение той или иной песни. Главная сцена представит собой конструктивный свод с поворотным экраном, что позволит быстро менять декорации. На сцене выступят такие известные артисты как Алена Ланская, Жанет, Ирина Дорофеева, группа «Аура», ансамбли «Песняры», «Бяседа», арт-группа «Беларусы». Ведущие праздника – Полина Шуба и Руслан Чернецкий. Считаем, что новая форма концерта понравится и зрителям, и гостям.



Игорь Петришенко добавил, что для этого накануне праздника приедет съемочная группа ОНТ, которая и запишет видео-заявки. Аккомпанировать солистам – а их до 20 – приглашен оркестр народных инструментов имени народного артиста Леонида Иванова областной филармонии. Впервые заслуженный коллектив сопроводит весь гала-концерт. Главным его режиссером станет художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.



Еще одна фишка, над которой работает областная филармония, – мюзикл «Вянок на вадзе» на малой сцене. В его основе волшебная история о любви, дружбе и великой силе древнего сокровища, которая случилась на берегу Днепра.



– Впервые на праздник в Александрии приедет настоящая жемчужина белорусского театра – обновленная труппа Купаловского театра. Это будет уникальная возможность для жителей агрогородка и гостей праздника в камерной обстановке посмотреть спектакль одного из лучших театров, – раскрыл еще одну изюминку праздника Игорь Петришенко.



По традиции на александрийской площадке состоится церемония награждения победителей и участников республиканского семейного проекта «Властелин села». Финалисты из регионов приедут в Шкловский район за день до «Купалья», чтобы показать, на что способны их дружные семьи. Во время феста «Александрия собирает друзей» пройдет заключительная часть состязаний. Участники смогут посетить гала-концерт.



К слову, 17 мая была запущена продажа билетов на гала-концерт праздника. Всего будет реализовано порядка 2400 квитков.



– В дальнейшем будут дошлифовываться и достыковываться те элементы, которые необходимы, в том числе постановка гала-концерта. Это будет основное действие в период проведения этих мероприятий. Все получили соответствующие дополнительные задачи. Они обеспечат их качественную реализацию. Чтобы потом мы все сказали, и оргкомитет, и зрители, и участники фестиваля, что мы сделали для себя хороший и запоминающийся праздник, – заключил Игорь Петришенко.