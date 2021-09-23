На ОНТ рассказали подробности задержания человека, который свозил в Беларусь оружие для террористов

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Иностранный заказчик попытался создать несколько диверсионных групп. Оставаясь в тени, планировал координировать их действия, намечать диверсии и помогать в их проведении. Как давая инструкции, так и организовывая поставки оружия.В репортаже показана оперативная съемка задержания Сергея Соколовского. Он тщательно скрывался. Не имел мобильного телефона, перемещался пешком между населенными пунктами. Для длительных поездок арендовывал автомобили. Он должен был ликвидировать депутата Олега Гайдукевича.О том, что за депутатом продолжается охота, было известно КГБ.сообщил в эфире ОНТОн также рассказал, что Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападение вплоть до физического устранения сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По мнению Соколовского, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения власти.