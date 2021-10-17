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  2. На ОНТ рассказали, как западные СМИ распространяют фейковые новости про Беларусь и каким оружием будет вестись «когнитивная война»

На ОНТ рассказали, как западные СМИ распространяют фейковые новости про Беларусь и каким оружием будет вестись «когнитивная война»

Такую тему журналист ОНТ Глеб Лавров затронул в рубрике «Антифейк».

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Видео: ОНТ

Журналист подробно рассказал о том, как британская газета Sun исправляла информацию в опубликованном на сайте издания материале о вакцине против коронавируса «после разоблачения фейка под грузом весомых доказательств и под угрозой иска на много миллионов фунтов стерлингов». Глеб Лавров выдвинул предложение поправить и материалы газеты, в которых опубликована ложная информация о нашей стране и происходящих в ней событиях. Это, по мнению журналиста, следовало бы сделать не только Sun, но и другим западным изданиям.

Подробности – в видео. 
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