На ОНТ рассказали, как Олег Новицкий возвращался из «звездной» командировки

На рассвете 17 октября в казахстанской степи приземлился наш земляк Олег Новицкий, который провел 191 на орбите. Для него это была третья космическая командировка. В ее рамках Олег Новицкий совершил три выхода в открытый космос, провел прием многофункционального комплекса «Наука». Была за эти дни и перестыковка. А еще – юбилей на борту МКС и роль в первом в истории кино фильме, снятом в невесомости. Подробности о возвращении Олега Новицкого на Землю рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Для корабля Олега Новицкого расчетное место посадки было определено в 147 километрах от города Жезказган. Работы по встрече экипажа начались в районе трех часов ночи.
Как отметил летчик-космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем Олег Котов, «посадка относится к одной из самых динамичных операций. Она отличается быстротечностью, насыщенностью событиями. Большой ответственностью, особенно для командира корабля, который будет организовывать и управлять этим процессом. От момента расстыковки корабль буквально через виток делает тормозной импульс. Становится понятно, что выхода никакого нет, будет посадка. Сначала разделение, чувствуешь невесомость. Корабль слегка вращается, кувыркается, потом перестает кувыркаться, потом стабилизируется. И начинаешь чувствовать спиной, что возвращается гравитация. Вот это чувство гравитации, вот она – Земля. Все это нарастает, нарастает, нарастает и может достигать 4-5 единиц при штатном спуске. До 9 единиц – при нештатном спуске. Все это нарастает, кроме плазмы за окном – это вибрация, шум, потом полет, открытие серий парашютов, рывок, взведение кресел и ожидание поисково-спасательных вертолетов, что осталось 300 метров до земли и ты понимаешь, что несколько минут, и будет толчок».
В первые минуты после приземления у спускаемого аппарата находились только медики. А позже Олег Новицкий, командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», дал комментарий журналистам: «То, что мы планировали, мы все сделали. В принципе, даже больше, чем нужно. И программу всю выполнили, и выходы, и перестыковку. Все у нас удалось, отлично. Спасибо всем, кто переживал, поэтому, только поэтому все хорошо и прошло. Всем огромное спасибо и в декабре встретимся». В последнем месяце 2021-го космонавт планирует приехать в Беларусь.
Видео: ОНТ