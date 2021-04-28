На Олимпиаде тесты на COVID-19 будут ежедневно сдавать спортсмены и те, кто с ними контактирует

Помимо спортсменов, ежедневные проверки также обязаны проходить и другие категории участников Олимпиады, которые будут непосредственно контактировать с ними. Кто именно это будет, пока не уточняется.Кроме того, правительство Японии предлагает всем, кто приедет на Игры из-за границы, запретить пользоваться общественным транспортом. Для их перемещений будет задействован только специальный транспорт.Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа прошлого года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и теперь запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го. На Олимпиаде не будет болельщиков и волонтеров из-за рубежа.