Во время оперативного совещания в Мингорисполкоме председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев отметил, что на автостоянках следует активнее развивать услуги по хранению велосипедов. Нужно создать привлекательные условия для велосипедистов и вместе с этим пересмотреть конструкцию велогаражей в пользу удешевления.
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"С начала года на стоянках городского предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" открылись 11 велогаражей общей вместимостью 330 велосипедов. Еще два заработают в этом месяце в Ленинском и Фрунзенском районах столицы", – сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Всего в городе функционируют 46 велогаражей, рассчитанных в общей сложности на 1365 мест.
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На охраняемых стоянках Минска в октябре появятся еще два велогаража
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Фото: Александр ГОРБАШ