На охоту без оружия с 16 лет – такая норма заложена в проекте указа об изменениях в правила охоты

Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минлесхоза.

Проект изменений в Указ № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» доработан с учетом мнения охотников и внесен в Совмин. По спорным вопросам найдены компромиссные варианты, отметили в ведомстве. В том числе и по пункту о том, что граждане, достигшие 16 лет, вправе заниматься безружейной охотой.

– Здесь важно обратить внимание на несколько моментов, – уточнила пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. – Подростки смогут присутствовать на охоте, к примеру, вместе со своими родителями, не держа при этом в руках оружие. Необходимость принятия данного пункта, по сути, устраняет коллизии в действующем законодательстве. Сегодня ряд ссузов проводит подготовку по специальностям «охотовед» и «егерь». В результате мы имеем дипломированных специалистов, отвечающих за организацию охоты внутри страны, у которых при этом нет законного права заниматься этой охотой. Это нонсенс. Учитывая данное обстоятельство, проект указа был поддержан в том числе Министерством образования.

В то же время в первоначальной редакции проекта указа предполагалось разрешить подросткам находиться на охоте с 14 лет. Однако по результатам общественных обсуждений проекта документа допустимый возраст охотников был увеличен на два года.

– Это одно из компромиссных решений, выработанное межведомственной рабочей группы. Вместе с тем и в первоначальной редакции документа, и в последней речь шла исключительно о безружейном способе охоте. И тот резонанс, который был вызван в социальных сетях отдельными «противниками» данной нормы, по сути, является необоснованным и говорит об умышленном введении в заблуждение широкой общественности, – поделились видением ситуации в Минлесхозе.