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  2. В одной из организаций Витебска взорвался газовый баллон - два человека получили тяжелые травмы

В одной из организаций Витебска взорвался газовый баллон - два человека получили тяжелые травмы

Сегодня утром на территории одной из витебских организаций взорвался газовый баллон. В результате чего пострадали двое рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


Следствием установлено, что утром 24 ноября двое мужчин работали газовым резаком на территории организации в Витебске. Когда рядом проходили двое их коллег, произошел взрыв газового баллона, к которому был подключен резак. 27-летний и 29-летний мужчины, которые проходили мимо, получили травмы. Пострадавших госпитализировали. 

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится осмотр, изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы.

Витебским городским отделом СК проводится проверка по данному факту. 

Фото Следственного комитета
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