В одной из организаций Витебска взорвался газовый баллон - два человека получили тяжелые травмы

Следствием установлено, что утром 24 ноября двое мужчин работали газовым резаком на территории организации в Витебске. Когда рядом проходили двое их коллег, произошел взрыв газового баллона, к которому был подключен резак. 27-летний и 29-летний мужчины, которые проходили мимо, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится осмотр, изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы.Витебским городским отделом СК проводится проверка по данному факту.Фото Следственного комитета