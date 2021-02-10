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  2. На одном из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги украли 15 тонн щебня

На одном из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги украли 15 тонн щебня

Оперативники ОБЭП Кобринского РОВД установили, что к похищению причастны сотрудники логистической организации, которая непосредственно занималась доставкой продукции. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

Фото носит иллюстративный характер

– Четверо граждан – 39-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ, 54-летний водитель, 39-летняя агент коммерческой железнодорожной станции и 52-летний местный предприниматель – организовали хищение стройматериала. Компания, предварительно разработав план действий, в вечернее время вывезла более 15 тонн щебня на автомобиле МАЗ, принадлежащем предпринимателю. Оперативники задержали мужчин при подъезде к дому одного из участников группировки. Выяснилось, что вывозом продукции предприятия фигуранты промышляли уже давно и неоднократно забирали имущество, которое далее использовали для собственных нужд.

Следователи дали правовую оценку их действиям. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме. 

В УВД напомнили, что за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

Фото: БЕЛТА
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