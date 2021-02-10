Оперативники ОБЭП Кобринского РОВД установили, что к похищению причастны сотрудники логистической организации, которая непосредственно занималась доставкой продукции. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
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– Четверо граждан – 39-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ, 54-летний водитель, 39-летняя агент коммерческой железнодорожной станции и 52-летний местный предприниматель – организовали хищение стройматериала. Компания, предварительно разработав план действий, в вечернее время вывезла более 15 тонн щебня на автомобиле МАЗ, принадлежащем предпринимателю. Оперативники задержали мужчин при подъезде к дому одного из участников группировки. Выяснилось, что вывозом продукции предприятия фигуранты промышляли уже давно и неоднократно забирали имущество, которое далее использовали для собственных нужд.
Следователи дали правовую оценку их действиям. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
В УВД напомнили, что за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Фото: БЕЛТА
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На одном из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги украли 15 тонн щебня
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