По итогам предпоследних торгов на этой неделе белорусский рубль укрепился ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро подешевел на BYN 0,0127 до BYN 3,0801.
Доллар потерял BYN 0,0006 и сейчас оценивается в BYN 2,5476.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0192 и теперь стоит BYN 3,4583 за сотню.
Вчера евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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На очередных торгах белорусский рубль окреп по отношению ко всем трем основным валютам
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ