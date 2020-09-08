По итогам вторых торгов на этой неделе белорусский рубль укрепился к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0075 и теперь стоит BYN 3,1135.
Доллар потерял BYN 0,0009 и сейчас оценивается в BYN 2,6356.
А российский рубль подешевел на BYN 0,018 до BYN 3,4658 за сотню.
Вчера доллар подорожал, российский рубль подешевел, а курс евро не изменился.
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На очередных торгах белорусский рубль окреп к трем основным валютам
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Фото: Александр КУШНЕР