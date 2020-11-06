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На общественное обсуждение вынесен проект госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы

Проект государственной программы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение, пишет БЕЛТА.


В пресс-службе Минтранса сообщили, что программа будет реализованная с целью улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

Госпрограмма включает две подпрограммы – "Республиканские автомобильные дороги" и "Местные автомобильные дороги". Основные мероприятия первой подпрограммы будут касаться реконструкции республиканских автомобильных дорог, являющихся участками трансъевропейских транспортных коридоров, а также международных маршрутов, в том числе таких как М3 Минск – Витебск, М7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог), М8/Е95 граница России (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) на участке Орша – Витебск, Р23 Минск – Микашевичи на участке Слуцк – Старобин, Р46 Лепель – Полоцк – граница России (Юховичи) на участке Лепель – Полоцк, Р53 Слобода – Новосады на участке Смолевичи – Борисов. Также планируется восстановить автодорогу М10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин на участке Речица – Калинковичи.

Отмечается, что в будущем будет происходить строительство обхода Могилева, городского поселка Мир, а также городов Полоцк и Витебск.

В 2021-2025 годах будут продолжены работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга эксплуатационной надежности мостовых сооружений.

– Новым разделом госпрограммы является "Безопасность дорожного движения", который включает в себя мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения. Также документ предусматривает продолжение работы по обеспечению функционирования информационных систем Центра управления движением, электронного сбора платы за проезд по республиканским автодорогам, научно-техническому обеспечению дорожной деятельности, улучшению материально-технической базы организаций дорожного хозяйства, – подчеркнули в пресс-службе.

Согласно второй программе, будут происходить ремонт, восстановление и возведение не менее 7 тыс. км местных автомобильных дорог, которые пройдут на основе применения современных ресурсосберегающих технологий.

Организатором общественного обсуждения проекта госпрограммы является Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно отправить с 6 ноября по 6 декабря 2020 года в Минтранс, на электронный адрес zhuchkova.t@mintrans.gov.by. или по телефону +375 17 359 81 66.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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На общественное обсуждение вынесен проект госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы
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