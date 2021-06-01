На областном празднике в Дзержинске чествовали многодетные семьи педагогических работников Минской области

Яркий областной праздник, посвященный Международному дню защиты детей, прошел сегодня в Дзержинске. На площади и в парке возле районного Дома культуры пестрым ковром развернулись различные интерактивные зоны, где юным гостям предлагалось поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях, квестах, мастер-классах по изготовлению сувениров в различных техниках, сделать памятное селфи в оригинальных локациях. Самые смелые могли даже в сопровождении спасателей подняться над городом на подъемном кране пожарной машины.
Праздник собрал больше 200 детей со всей Минской области. Оценить достижения юных талантов можно было на выставках рисунков «Летние мотивы» и творческих работ «Дерево семейных увлечений», «Дзержинщина любимая и удивительная», «Юный коллекционер».
В доме культуры для гостей лучшие детские коллективы художественной самодеятельности Минщины подготовили зрелищное шоу. Виновников торжества приехал поздравить главный редактор журнала «Вясёлка» Владимир Липский:
– З пакалення ў пакаленне нашы прашчуры імкнуліся радаваць дзяцей, дарыць ім надхненне і радасць. Што мы хочам ад вас? Каб вы выраслі здаровымі, натхнённымі, каб надзейна прынялі ад дарослых эстафету ўсіх добрых спраў. Сярод вас сёння растуць настаўнікі, пісьменнікі, міністры, кіраўнікі нашай Беларусі. Давайце ж мы, дарослыя, дапамагаць нашым дзецям вырасці ў чалавекаў з вялікай літары. Са святам!
Особыми гостями праздника стали многодетные семьи педагогических работников центрального региона. Их чествование с вручением подарков стало финальным аккордом торжества. Сердечно поздравил эти семьи и детвору начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко:
– В 71-й раз на планете отмечается Международный день защиты детей. Когда по инициативе женщин в 1949 году появилась эта идея, в мире было много детей-сирот, которые жили в нищете и голоде. Может, кто-то задается риторическим вопросом: от кого защищать детей? Смысловая нагрузка этих слов велика. Ребенок – это продолжение рода человеческого и лучшее, что в него стараются вложить дедушки и бабушки, отцы и матери. Ребенок – это продолжение будущего государства, и наше государство старается сделать все возможное, а иногда даже и больше, чтобы дети в нашей стране были счастливы. Конституционно обозначена бесплатная система образования. Наши дети сегодня находятся под защитой родителей в первую очередь, школы и государства. Если говорить о празднике, то он всегда получается самым лучшим, если сделан своими руками. И наш областной праздник это подтверждает.
Николай Башко дал высокую оценку праздничным мероприятиям в Дзержинске, отметив поддержку района и системы образования. А также сердечно поблагодарил родителей, которые принимали поздравления, за ежедневную заботу о своих детях и педагогов за работу, талант и силы, щедро вложенные в свою профессию.
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На областном празднике в Дзержинске чествовали многодетные семьи педагогических работников Минской области
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