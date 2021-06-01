На областном празднике в Дзержинске чествовали многодетные семьи педагогических работников Минской области

Праздник собрал больше 200 детей со всей Минской области. Оценить достижения юных талантов можно было на выставках рисунков «Летние мотивы» и творческих работ «Дерево семейных увлечений», «Дзержинщина любимая и удивительная», «Юный коллекционер».В доме культуры для гостей лучшие детские коллективы художественной самодеятельности Минщины подготовили зрелищное шоу. Виновников торжества приехал поздравитьОсобыми гостями праздника стали многодетные семьи педагогических работников центрального региона. Их чествование с вручением подарков стало финальным аккордом торжества. Сердечно поздравил эти семьи и детворуНиколай Башко дал высокую оценку праздничным мероприятиям в Дзержинске, отметив поддержку района и системы образования. А также сердечно поблагодарил родителей, которые принимали поздравления, за ежедневную заботу о своих детях и педагогов за работу, талант и силы, щедро вложенные в свою профессию.