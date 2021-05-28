Новый объект – «Реконструкция склада огнеупорных материалов с установкой фасовочной машины в транспортно-упаковочном цеху» – открыли вчера на ОАО «Кричевцементношифер», сообщает газета «Кричевская жизнь».
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Седуков, обращаясь к заводчанам, отметил огромный вклад коллектива в социально-экономическое развитие Кричевщины. А генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Владимир Корчевский подчеркнул, что это не последний объект, который вводится с целью модернизации производства. Также он пожелал предприятию успехов в работе, увеличения отгрузки тарированного цемента, чтобы удовлетворять спрос на продукцию, получать дополнительную выручку от реализации тарированного цемента, в том числе и на экспорт.
Гостям предоставили почетное право подписи на первом мешке цемента, выпущенном на новом объекте. Он будет храниться в музее предприятия.
В апреле нынешнего года ОАО «Кричевцементношифер» первым в холдинге «Белорусская цементная компания» преодолело 10-миллионный рубеж по выпуску цемента сухим способом. И это событие не осталось без внимания.
Фото: газета «Кричевская жизнь»
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На ОАО «Кричевцементношифер» открыли новый производственный объект
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