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  2. На новогодние каникулы Музей Победы подарит бесплатную 3D-экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа"

На новогодние каникулы Музей Победы подарит бесплатную 3D-экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа"

В новогодние праздники Музей Победы дарит потрясающее виртуальное путешествие по масштабной экспозиции "Подвиг Народа". Чтобы посмотреть новую экскурсию необходимо подписаться на новости Музея Победы на сайте.

Панорамная экскурсия, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. 


«Это новый онлайн-формат экскурсий, который в следующем году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom. Но, следуя традиции дарить подарки близким людям, в новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея», – отметил Александр Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями «чуда эвакуации», побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства.


Ссылка на бесплатную экскурсию придет на электронную почту всем подписчикам музея, в том числе и тем, кто успеет подписаться до 10 января.

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