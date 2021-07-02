Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia, который располагается недалеко от населенного пункта Нэводарь Румынии, прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека, передает РИА Новости.
- Пострадали два человека, у них обожжены лица, ничего серьезного. Туристы не пострадали, экипажи спасателей работают на месте, - сообщил глава уезда Констанцы Силвиу Коша.
Согласно информации телеканала Digi 24, взрыв на НПЗ прогремел 2 июля. На место происшествия выехали министр внутренних дел Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Территория вокруг завода оцеплена, существует риск повторного взрыва. На месте работают восемь пожарных расчетов.
- Министр окружающей среды Танкос Барна заявил, что последствия для экологии могут быть серьезными. Облако дыма двигается в сторону моря, к месту отправлены лаборанты для оценки качества воздуха, - уточняет телеканал.
Фото: РИА Новости
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На нефтеперерабатывающем заводе в Румынии произошел взрыв - пострадали два человека
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