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  2. На «Нафтане» разгерметизировался трубопровод

На «Нафтане» разгерметизировался трубопровод

Инцидент произошел вечером 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. 


На территории промышленной зоны ОАО "Нафтан" на выходе из реактора установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга произошла разгерметизация трубопровода с выбросом газопродуктовой смеси и последующим ее факельным горением. 

В результате возгорания повреждены 1 кв. м теплоизоляции реактора и 1 м погонный теплоизоляции трубопровода. 

Никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. Обстоятельства произошедшего выясняются. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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