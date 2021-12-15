На «Нафтане» разгерметизировался трубопровод

На территории промышленной зоны ОАО "Нафтан" на выходе из реактора установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга произошла разгерметизация трубопровода с выбросом газопродуктовой смеси и последующим ее факельным горением.В результате возгорания повреждены 1 кв. м теплоизоляции реактора и 1 м погонный теплоизоляции трубопровода.Никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. Обстоятельства произошедшего выясняются.