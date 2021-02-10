На МТЗ растет доля инновационной продукции

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БЕЛТА

, – рассказалПо его словам, Минский тракторный завод в 2020 году произвел продукции почти на 1,7 миллиарда рублей. Темп роста объема производства в действующих ценах составил 112,5%.Дмитрий Морозов также отметил увеличение рентабельности продаж: с 10,4% в 2019 году до 15,5% в 2020-м. При этом прибыль от реализации продукции составила около 290 миллионов рублей, что на 62,7% выше, чем в 2019 году; прибыль от текущей деятельности превысила 235 миллионов рублей; чистая прибыль получена в размере 6,9 миллиона рублей., – констатировал заместитель гендиректора.Он отметил, что на МТЗ темп роста выручки на одного работающего превышает темп роста заработной платы., – сказал Дмитрий Морозов. В 2020 году среднемесячная зарплата по предприятию составила 1,4 тысячи рублей.