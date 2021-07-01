Разгерметизация паропровода на котле № 1 произошла рано утром на Мозырской ТЭЦ, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал директор филиала "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" Виктор Шкала.
ЧП случилось сегодня в 5:54 утра.
– Произошла разгерметизация паропровода на котле №1. Водяной пар температурой 550 градусов вышел наружу. Пострадавших нет, – пояснил руководитель.
Были приостановлены парогенерация и выработка энергии. Подачу тепла восстановили менее чем через час после остановки.
Он добавил, что на восстановительные работы уйдет пять дней. Сейчас на месте работает комиссия. Эксперты определяют участок, который в последующем заменят. После исследования выявят причины случившегося.
–ЧП не повлияло на снабжение Мозыря. Наблюдалось лишь незначительное снижение параметров на НПЗ, но ущерба никакого нет, технологические процессы не пострадали, – уточнил Виктор Шкала.
Фото из архива БЕЛТА
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На Мозырской ТЭЦ произошла авария
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