На мосту по улице Королева в Могилеве произошло ДТП: микроавтобус Ford Transit врезался в ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки. Пассажиру – шестилетнему мальчику - понадобилась помощь медиков.
- За рулем микроавтобуса находился 33-летний житель деревни Большая Боровка Могилевского района, - уточнили в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома. – При возникновении препятствия мужчина не принял своевременных мер к остановке своего автомобиля, в результате и произошла авария. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение Могилевской областной детской больницы. Мальчик в момент движения находился в детском удерживающем устройстве - оно уберегло его от более серьезных травм и последствий.
Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
Опубликовано:
1262
На мосту в Могилеве микроавтобусе врезался в ограждение: пострадал ребенок
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter