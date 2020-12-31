БРСМ совместно с Белорусским республиканским обществом спасания на водах проводит акцию «Зимний патруль», предотвращает выход людей на неокрепший лед. Около 50 профилактических мероприятий запланировано и в Могилевской области.
В Могилевском обкоме БРСМ рассказали, где уже побывал и куда планирует наведаться патруль в ближайшие дни:
- 30 декабря в Осиповичах в городском парке возле пруда представители молодёжного отряда охраны правопорядка и райотдела по чрезвычайным ситуациям раздали местным жителям информационный материал, напомнили о важности соблюдения правил поведения на льду. Ведь по статистике в период зимних каникул, когда начинают замерзать водоёмы, резко возрастает число несчастных случаев.
5 января патрулирование пройдет в Горках на Оршанском озере и в Шклове вдоль Днепра от бумажной фабрики «Спартак» до лыжероллерной трассы. В нем примут участие бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка, работники РОЧС, ОСВОДа. В этот же и на следующий день в Могилеве будут патрулировать сразу нескольких водоемов – Печерское водохранилище, реку Дубровенку и Святое озеро. 6 января в Бобруйске пройдет обучение от ОСВОДа на базе спасательной станции №2, а после патруль отправится на берег Березины.
В Могилевской области 89 молодёжных отрядов охраны правопорядка объединяют 1080 парней и девушек.
Фото: БЕЛТА
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На Могилевщине зимний молодежный патруль предотвращает чрезвычайные ситуации на водоемах
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