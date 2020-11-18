На Могилевщине для больных ОРЗ и коронавирусом отведено 3,8 тысячи коек

Эпидемическая ситуация на Могилевщине довольно серьезная, уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов. Увеличивается число заболеваний острыми вирусными заболеваниями, часть которых приходится на коронавирус.При этом регион готовился к эпидемическому сезону, здесь приняты необходимые меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Уменьшили количество посетителей в поликлиниках, устранили часть обследований. В большинстве медучреждений организованы зоны для приема пациентов с температурой и вероятными признаки инфекций. По возможности необходимую помощь людям оказывают на дому. Также жители Могилевщины активно откликнулись на просьбу носить маски в общественных местах, что уже дает свои результаты., - подчеркивает Александр Геннадьевич. -На передовой в борьбе с COVID-19 находится Могилевская больница №1. В апреле с приходом вируса в регион она первой была перепрофилирована в инфекционный стационар. И с весенней волной здесь справились успешно. Тогда развернули 300 инфекционных коек, а благодаря оперативному ремонту четырех отделений увеличили это число до 475. С увеличением потока больных медики набирались опыта, вырабатывали методики лечения, алгоритмы передвижения потоков пациентов и сотрудников.Вторую волну в медучреждении предвидели и проводили дополнительные подготовительные мероприятия. Развернули уже 550 коек с возможностью увеличения фонда. Выросло и количество кислородных точек - примерно со 120 до 170., - рассказывает. -Присутствовали на встрече и ученые.уточнил:Фото: БЕЛТА