На Могилевщине для больных ОРЗ и коронавирусом отведено 3,8 тысячи коек

Областное совещание по вопросам профилактики COVID-19 провели сегодня в Могилеве. Председатель облисполкома Леонид Заяц пригласил на встречу руководителей учреждений здравоохранения Могилева и Бобруйска, чтобы обсудить с ними самые актуальные вопросы, в решении которых требуется помощь. Так сказать, не оставить медиков «вариться в собственном соку».
Эпидемическая ситуация на Могилевщине довольно серьезная, уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов. Увеличивается число заболеваний острыми вирусными заболеваниями, часть которых приходится на коронавирус.
При этом регион готовился к эпидемическому сезону, здесь приняты необходимые меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Уменьшили количество посетителей в поликлиниках, устранили часть обследований. В большинстве медучреждений организованы зоны для приема пациентов с температурой и вероятными признаки инфекций. По возможности необходимую помощь людям оказывают на дому. Также жители Могилевщины активно откликнулись на просьбу носить маски в общественных местах, что уже дает свои результаты.
- Стационарных мест на сегодня достаточно, для этих целей перепрофилирована часть отделений в учреждениях здравоохранения области, - подчеркивает Александр Геннадьевич. - Вместе с тем, оказание плановой помощи осуществляется в необходимых объемах, чтобы решить проблемы с трансплантацией суставов, кардиохирургическими операциями и многими другими вопросами.
На передовой в борьбе с COVID-19 находится Могилевская больница №1. В апреле с приходом вируса в регион она первой была перепрофилирована в инфекционный стационар. И с весенней волной здесь справились успешно. Тогда развернули 300 инфекционных коек, а благодаря оперативному ремонту четырех отделений увеличили это число до 475. С увеличением потока больных медики набирались опыта, вырабатывали методики лечения, алгоритмы передвижения потоков пациентов и сотрудников.
Вторую волну в медучреждении предвидели и проводили дополнительные подготовительные мероприятия. Развернули уже 550 коек с возможностью увеличения фонда. Выросло и количество кислородных точек - примерно со 120 до 170.
- Такие меры оправданы, - рассказывает главврач Виктор Клочков. - Если в первую волну больница принимали до 90 человек за сутки, то сейчас это 130-140 пациентов. Увеличилось и число госпитализируемых. Персонал, к сожалению, тоже болеет, но люди выздоравливают и возвращаются на рабочие места. Несмотря на сложившуюся ситуацию, учреждение работает в штатном режиме.
Присутствовали на встрече и ученые. Профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов уточнил:
- Основная суть нашей работы - консультативная помощь для тяжелых пациентов. Конечно, помогаем коллегам и с организацией процесса лечения. Стараемся внедрять передовые методики и подходы по всей Беларуси, в том числе в Могилевской области. Накануне посетили Бобруйске и остались удовлетворены увиденным - помощь оказывается достойно. Есть мелкие нюансы, но идеал достижим только в теории. На мой взгляд, ситуация сейчас тяжелая, но не критическая. Все вместе, совместными усилиями продолжим бороться с этой вирусной инфекцией.
Фото: БЕЛТА
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На Могилевщине для больных ОРЗ и коронавирусом отведено 3,8 тысячи коек
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