Сегодня с 15:00 до 16:00 будет временно ограничено движение на 44-м километре внешнего кольца Минской кольцевой автодороги. Это связано с тем, что на данном участке МКАД будет проводиться следственный эксперимент с целью установления обстоятельств аварии, произошедшей здесь ранее, информирует Telegram-канал СК.
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«В указанный период времени будет частично ограничено движение на данном участке в направлении проспекта Победителей. Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации», – говорится в сообщении Следственного комитета.
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На МКАД временно ограничат движение из-за следственного эксперимента
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ