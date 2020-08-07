На МКАД в пятницу столкнулись четыре автомобиля

Водитель автомобиля «Рено» двигался по МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень и при перестроении из третьей полосы для движения во вторую совершил наезд на остановившийся впереди «Фольксваген Поло», рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.





В свою очередь водитель «Фольксваген Крафтер» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «Поло», после чего на него совершил наезд еще и «Фольксваген Пассат».

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.