На МКАД служебный автомобиль ППСМ попал в аварию

По предварительной информации, в среду, 12 мая, около 18 часов 20 минут в районе развязки МКАД – пр. Победителей произошла авария с участием служебного автомобиля патрульно-постовой службы милиции и "Субару" под управлением 40-летней женщины.Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Проверку по факту ДТП проводят сотрудники ОГАИ Центрального РУВД столицы.ГАИ Минска призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными и напоминает, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дорогах.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома