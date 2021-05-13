Вечером 12 мая служебный транспорт ППСМ попал в ДТП. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, в среду, 12 мая, около 18 часов 20 минут в районе развязки МКАД – пр. Победителей произошла авария с участием служебного автомобиля патрульно-постовой службы милиции и "Субару" под управлением 40-летней женщины.
Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Проверку по факту ДТП проводят сотрудники ОГАИ Центрального РУВД столицы.
ГАИ Минска призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными и напоминает, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дорогах.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД служебный автомобиль ППСМ попал в аварию
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