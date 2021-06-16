На МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и автопоезда.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла в среду, 16 июня, около 9:50. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Opel двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го км столкнулся с автопоездом, который ехал впереди.
– В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Он ехал в машине один. Водитель автопоезда 1970 года рождения не пострадал, – сообщил sb.by начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай. – В связи с оформлением ДТП движение на данном участке дороги было затруднено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины, которые предшествовали аварии.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.
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На МКАД легковушка врезалась в автопоезд – водитель погиб
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