На МКАД легковушка врезалась в автопоезд – водитель погиб

Фото: УГАИ ГУВД МингорисполкомаАвария произошла в среду, 16 июня, около 9:50. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Opel двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го км столкнулся с автопоездом, который ехал впереди., – сообщил sb.by. –На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.