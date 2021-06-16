Сегодня ночью животное погибло под колесами иномарки на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 01:05 28-летний водитель автомобиля «Ситроен» двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 5-го км автомобиль столкнулся с диким животным. От удара лось погиб на месте происшествия. Автомобиль получил механические повреждения.
Сейчас по факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.
Сотрудники ГАИ обращаются к водителям и призывают быть внимательными и осторожными в пути. Если на дороге или рядом с ней появляется животное, нужно максимально снизить скорость, вплоть до остановки, включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Лучше не использовать звуковой сигнал: он может напугать животное и изменить траекторию его движения.
Фото УГАИ ГУВД Мингориполкома
Опубликовано:
1259
На МКАД легковушка насмерть сбила лося
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter