На МКАД легковушка насмерть сбила лося

По предварительной информации, сегодня около 01:05 28-летний водитель автомобиля «Ситроен» двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 5-го км автомобиль столкнулся с диким животным. От удара лось погиб на месте происшествия. Автомобиль получил механические повреждения.Сейчас по факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.Сотрудники ГАИ обращаются к водителям и призывают быть внимательными и осторожными в пути. Если на дороге или рядом с ней появляется животное, нужно максимально снизить скорость, вплоть до остановки, включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Лучше не использовать звуковой сигнал: он может напугать животное и изменить траекторию его движения.Фото УГАИ ГУВД Мингориполкома