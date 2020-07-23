На МКАД «Лада» врезалась в мотоцикл Suzuki: байкер в больнице

Автомобиль «Лада» и мотоцикл Suzuki столкнулись сегодня вечером на Минской кольцевой автодороге, в результате чего пострадал байкер. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде Московского РУВД столицы Любовь Трепашко.

ДТП произошло около 19:25. 40-летний водитель «Лады», двигаясь по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Курчатова в направлении улицы Громова, при перестроении в районе съезда на проспект Дзержинского врезался в мотоцикл Suzuki, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.