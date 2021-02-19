На МКАД иномарка врезалась в стоявший на остановке автобус

Еще одно ДТП произошло сегодня на МКАД - с участием автобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Анастасия Забавская сообщила подробности аварии. Водитель автомобиля "Мерседес" двигался по кольцевой дороге со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Машиностроителей и в какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль врезался в автобус городского маршрута, который стоял на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

По материалам БЕЛТА