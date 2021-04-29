Сегодня днем на 12-м км МКАД загорелся автомобиль.
Авария случилась сегодня в 12:26 – о возгорании сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли работники МЧС , сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, представитель УСК по Минску и специалист ГКСЭ по Минску.
– За рулем автомобиля Citroen был водитель 1997 года рождения. Он двигался по 1-й полосе внутреннего кольца МКАД на 12-м км со стороны ул. Свислочской в направлении ул. Уборевича. Мужчина совершил наезд на двигающийся попутно трактор с прицепом. От удара легковушку отбросило на двигающийся по 2-й полосе автомобиль Mercedes – она загорелась, – прокомментировал sb.by начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
В ДТП пострадали находящиеся в легковом автомобиле Citroen мужчина и женщина. Очевидцы помогли им выбраться из полыхающей иномарки. Пострадавшие были госпитализированы.
Работники МЧС ликвидировали возгорание в 12:36.
Подробности ДТП выясняются.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД горел автомобиль
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