На МКАД горел автомобиль

Авария случилась сегодня в 12:26 – о возгорании сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли работники МЧС , сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, представитель УСК по Минску и специалист ГКСЭ по Минску.– прокомментировал sb.byВ ДТП пострадали находящиеся в легковом автомобиле Citroen мужчина и женщина. Очевидцы помогли им выбраться из полыхающей иномарки. Пострадавшие были госпитализированы.Работники МЧС ликвидировали возгорание в 12:36.Подробности ДТП выясняются.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома