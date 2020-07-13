На МКАД-2 наблюдается устойчивый рост интенсивности движения

Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в телефильме проекта «СДЕЛАНО!» на канале СТВ.

– Это говорит о том, что часть транзитного транспорта выбирает эту дорогу при движении с севера на юг или запада на восток. С точки зрения экономии времени эта трасса удобная, на ней наблюдается устойчивый рост интенсивности движения, – считает Алексей Авраменко.

Кроме большегрузов удобство МКАД сразу приметили жители Минщины – новая магистраль ежедневно экономит время водителей. Такую же цель преследуют дорожники и на участке трассы Р53 от Слободы до Смолевичей, о которой также шла речь в фильме. Ее начали реконструировать осенью прошлого года. Движение на время ремонта здесь не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге все дальше простирается новое полотно. В итоге трасса расширится до четырехполоски на 13-ти километрах, объект должны сдать уже в этом году. Старый асфальт заменят на цементобетонное покрытие – технология, обкатанная на МКАД-2.

Генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 5» Анатолий Фиков в телефильме отмечает:

– Это улучшит качество полотна, продлит сроки эксплуатации и самое главное – повысит комфорт езды. Сегодня с появлением дорогостоящей техники, которая используется в дорожном строительстве, имеем возможность конкурировать с иностранными государствами по срокам и качеству реконструкции магистралей.

Если раньше грейдер приходилось прогонять несколько раз по одному следу, сейчас цифровые технологии помогают ускориться и сэкономить, снизив влияние человеческого фактора. 3D-модели и спутниковые системы координат – залог миллиметровой точности.